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Уличные бои без правил устроили молодые девушки в Талдыкоргане

Как сообщили в полиции, все участницы инцидента уже установлены и по данному факту начато расследование.

Фото : Rubic.us23 мая 2019, 17:21

Видео массовой драки, которую устроили молодые девушки в Талдыкоргане, распространяется в соцсетях. На кадрах видно, как семь девушек сошлись врукопашную, пиная друг друга и таская за волосы, сообщает Zakon.kz.

Подробности данного инцидента прокомментировали в Департаменте полиции региона.

- Полиция Алматинской области изучила видеоматериал и установила, что указанный факт произошел в Талдыкоргане в ночь с 18 на 19 мая. Заявления в полицию не поступало. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента, молодые девушки, 1992-2001 г.р., были установлены и доставлены в городскую полицию. Факт зарегистрирован в ЕРДР, по которому начато расследование, предусмотренное ст.293 УК РК "Хулиганство". Досудебное расследование находится под контролем областного Департамента полиции, – сообщили в пресс-службе областного ДП.


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