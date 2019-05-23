Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В столице погибли четыре сотрудника "Астана Су Арнасы"

Бахыт Султанов написал об этом в соцсетях.

Фото : od-news.com23 мая 2019, 18:26

23 мая в Нур-Султане произошло трагическое событие. В результате несчастного случая погибли четыре сотрудника коммунальной компании "Астана Су Арнасы", передает Zakon.kz.

Аким Нур-Султана Бахыт Султанов сообщил об этом на своей странице в Facebook.

- От своего имени и от имени акимата выражаю соболезнование родным и близким погибших. Акимат города окажет семьям всю необходимую поддержку.

Я поручил соответствующим службам провести тщательное расследование и разобраться с причинами этого трагического происшествия, - говорится в тексте.

По предварительным данным, четыре человека отравились метаном в колодце, - говорится в сообщении КЧС МВД РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты