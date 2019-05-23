В столице погибли четыре сотрудника "Астана Су Арнасы"

Бахыт Султанов написал об этом в соцсетях.

23 мая в Нур-Султане произошло трагическое событие. В результате несчастного случая погибли четыре сотрудника коммунальной компании "Астана Су Арнасы", передает Zakon.kz.

Аким Нур-Султана Бахыт Султанов сообщил об этом на своей странице в Facebook.

- От своего имени и от имени акимата выражаю соболезнование родным и близким погибших. Акимат города окажет семьям всю необходимую поддержку. Я поручил соответствующим службам провести тщательное расследование и разобраться с причинами этого трагического происшествия, - говорится в тексте.

По предварительным данным, четыре человека отравились метаном в колодце, - говорится в сообщении КЧС МВД РК.

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