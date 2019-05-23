Учащиеся колледжа Атырау отравились неизвестным газом
Состояние пострадавших стабильное, их жизнь вне опасности.
Фото : Truthout23 мая 2019, 18:43
В Атырау 20 учащихся колледжа отравились неизвестным газом, передает МИА "Казинформ".
- Происшествие произошло сегодня примерно в полдень в колледже сервиса. На уроке часть учащихся почувствовали удушье. Занятия прервали и всех учащихся вывели из здания. 20 человек были госпитализированы с признаками отравления. Семь человек помещены в реанимацию. Их состояние стабильное и их жизнь вне опасности, - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения области Аманжол Сагингалиев.
Более подробную информацию областное управление здравоохранения пообещало предоставить чуть позже.
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