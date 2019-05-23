В КЧС сообщили подробности гибели рабочих в Нур-Султане

Рабочие погибали, пытаясь спасти товарищей.

Подробности трагедии в Нур-Султане, где погибли сотрудники "Астана Су Арнасы", сообщили в КЧС МВД РК, сообщает Zakon.kz.

- 23 мая в 16.24 на пульт 112 поступил звонок о том, что по адресу Момышулы, в колодец упал человек. Дежурная смена направила оперативно-спасательное подразделение и бригаду центра медицины катастроф. По прибытии было установлено, что упал не один человек, а четверо. Они упали в резервуар канализационно-насосной станции, - рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер.

На место происшествия дополнительно были вызваны пожарные подразделения.

Шестеро сотрудников "Астана Су Арнасы" работали на недействующей станции, проводя демонтажные работы. Предположительной причиной падения в колодец стало отравление метаном.

Предварительно установлено, что один из работников потерял сознание и упал в резервуар. Второй, пытаясь оказать помощь, спустился по технологической лестнице вниз и тоже потерял сознание, за ним третий и четвертый.

Четверо погибли, одного удалось спасти. Шестой – водитель. Он и позвонил в скорую.

Резервуар диаметром около 3.5 метров, глубина около 10 метров. Нижняя часть на уровне трех метров заполнена жидкостью. Тела погибших извлечены.

- Пациент доставлен бригадой скорой помощью в Городскую больницу №1. Состояние стабильное. В сознании, жалобы на головные боли, кашель. Госпитализирован в отделение токсикологии больницы, с диагнозом - отравление сероводородом (метан), средней степени тяжести, - говорит пресс-секретарь акима Нур-Султана Эльвира Жургенбаева.

- По данному факту проводится досудебное расследование по 156 УК РК "нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц" . Назначены необходимые экспертизы, по результатом которых будет принято процессуальное решение, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции города Нур-Султан София Колышбекова.

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