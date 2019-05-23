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В МВД прокомментировали видео, на котором избивают подростка

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

Фото : pxhere.com23 мая 2019, 19:35

Распространенное в социальных сетях видео, на кадрах которого подростки избивают своего сверстника, изучено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

- Личности причастных лиц в избиении установлены. Им оказались первокурсники одного из колледжей города Актау. Действия происходили 20 апреля этого года, потерпевший в полицию с заявлением не обращался, - сообщил советник Министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.


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