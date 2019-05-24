Курмангали Тасмагамбетов получил новую должность

Он стал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

Курмангали Тасмагамбетов назначен заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Курмангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился 12 июня в селе Новобогат Гурьевской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Гурьевский педагогический институт (1984); Учитель физики

· Атырауский институт нефти и газа (2001); Экономист

Трудовой стаж:

· Учитель СШ (1984);

· Преподаватель Махамбетского межшкольного учебно-производственного комбината (1986-1988);

· Директор Махамбетской заочно-вечерней школы (1988-1991);

· Мастер Махамбетского УПК (1991-1992);

· Заведующий фильмотекой Махамбетского района (1992-1995);

· Исполнительный директор фирмы "Мерей" (1995-1997);

· Представитель ВГФ "МунайТрейдинг" (1997);

· Начальник отдела по контролю за энергоресурсами, заместитель начальника ТУ по Атырауской области (1998-2002);

· Начальник ДТК по Атырауской области (06.2002-01.2008);

· Начальник ДТК по Актюбинской области (01.2008-01.2010);

· Начальник ДТК по Атырауской области (01.2010-2014);

· Заместитель Руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области (с 11.2014)

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