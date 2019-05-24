Дарига Назарбаева встретилась с директором телепрограммы "Дохийские дебаты"

Аталлах выступил модератором заседания на тему "Цифровая реальность масс-медиа: мы принимаем вызов?".

Спикер Сената Дарига Назарбаева встретилась с Амджадом Аталлахом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

- Перспективные проекты взаимодействия, в частности, сотрудничество Евразийского медиафорума с телепрограммой "Дохийские дебаты" обсуждены в ходе встречи главы Сената с управляющим директором телепрограммы Амджадом Аталлахом, - говорится в сообщении.

Цель программы - поиск совместных решений глобальных проблем через многосторонние дискуссии и конкретные действия созвучна с миссией ЕАМФ, направленной на создание условий свободного и открытого диалога по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Евразии и всего международного сообщества.

Аталлах выступил модератором заседания на тему "Цифровая реальность масс-медиа: мы принимаем вызов?" на Евразийском медиафоруме 23 мая.

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