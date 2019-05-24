Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дарига Назарбаева встретилась с директором телепрограммы "Дохийские дебаты"

Аталлах выступил модератором заседания на тему "Цифровая реальность масс-медиа: мы принимаем вызов?".

Фото : пресс-служба24 мая 2019, 09:20

Спикер Сената Дарига Назарбаева встретилась с Амджадом Аталлахом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

- Перспективные проекты взаимодействия, в частности, сотрудничество Евразийского медиафорума с телепрограммой "Дохийские дебаты" обсуждены в ходе встречи главы Сената с управляющим директором телепрограммы Амджадом Аталлахом, - говорится в сообщении.

Цель программы - поиск совместных решений глобальных проблем через многосторонние дискуссии и конкретные действия созвучна с миссией ЕАМФ, направленной на создание условий свободного и открытого диалога по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Евразии и всего международного сообщества.

Аталлах выступил модератором заседания на тему "Цифровая реальность масс-медиа: мы принимаем вызов?" на Евразийском медиафоруме 23 мая.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты