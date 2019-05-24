Почему в школу нужно идти с шести лет, пояснила министр образования

Преимуществом обучения шестилетних детей и обоснованием обучения с 6 лет являются желание учиться, их любознательность и развитое воображение, особенности когнитивного и психического развития.

В блог министра образования и науки Куляш Шамшидиновой на сайте "Открытый диалог" поступил вопрос от матери ребенка, которому на 1 сентября исполнится 6 лет. Женщина спрашивает, почему шестилетних детей принудительно отправляют в первый класс, сообщает Zakon.kz.

- Поправка в ст. 31 закона РК "Об образовании" вынуждает родителей отдавать в 1 класс своих 6-летних детей! (…) Разве проводились исследования в области влияния синапсов на успешность обучения 6 - летних детей? Если проводились, то на какой выборке детей, на протяжении какого времени, почему нет результатов в открытом доступе? Возникает вопрос: "Почему я как мать должна добровольно создавать для своего ребенка ежедневные ситуации неуспеха?" Не готов мой ребенок в 6 лет по 2-3,5 часа, с небольшими перерывами сидеть за партой, не готов выполнять задания и инструкции, которые в 6 лет ему будут не по силе, зато через год он и самостоятельно сможет с ними разобраться, - написала родительница.

Она также спросила, почему к детям нет индивидуального подхода.

- Одни шестилетки готовы стать первоклассниками, а у других еще не сформирована эмоционально - волевая готовность к обучению в школе! Все очень индивидуально, нельзя всех стричь под одну гребенку! – возмутилась она.

На что Куляш Шамшидинова ответила, что норма о приеме в первый класс шестилеток вступила в действие с 1 января 2019 года и ребенок автора вопроса обязан пойти в школу.

- Изучен международный опыт обучения детей раннего возраста, который показал следующее. По данным ЮНЕСКО, обучение с 6-летнего возраста начинается в 134 странах мира из 204 (65,7%), а обучение с 7-летнего возраста – в 42 странах (20,6%). Например, обучение с 6-летнего возраста начинается в таких странах как Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Канада, - написала министр.

Что касается Казахстана, то, по ее словам, в 2018 году Национальной академией образования им. И.Алтынсарина проведен опрос на тему "Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения", в котором приняли участие воспитатели детских садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители (1715 респондентов).

Итоги опроса следующие: - предшкольную подготовку пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях; прием в первый класс должен осуществляться с 6-ти лет.

- По мнению ученых, преимуществом обучения шестилетних детей и обоснованием обучения с 6-ти лет являются: желание у шестилетних детей учиться, их любознательность и развитое воображение, особенности когнитивного и психического развития, когда активно развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка и детям данного возраста все интересно и познавательно. У детей шести лет уже формируется устойчивость внимания, восприятие словесной инструкции, координация движений, - пояснила Шамшидинова.

Она также отметила, что к 6-ти годам словарный запас ребенка составляет около 4000 слов. Ребенку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра).

- Предшкольная подготовка детей осуществляется в семье, дошкольных организациях либо в предшкольных классах общеобразовательных школ. Шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по Типовым учебным программам начального уровня образования, - заключила министр.

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