Ужесточить ответственность за кражи скота предлагает МВД

За последние три года совершено более 19 тысяч краж скота.

Министерство внутренних дел РК предлагает ужесточить ответственность за кражи скота, так как скотокрадство, которое наносит ущерб сельскому предпринимательству и гражданам, передает Zakon.kz.

Так, за последние три года совершено более 19 тыс. краж скота. Похищено свыше 60 тыс. голов животных. Возращено владельцам порядка 30 тысяч. Однако профилактические, организационные и практические мероприятия полиции не достаточны для искоренения этого вида преступности, считают в МВД.

- Поэтому для ужесточения ответственности за "чувствительные" для сельского населения кражи скота МВД инициируется введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за этот вид преступления. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в парламент, - сообщили в министерстве.

Сейчас рассматривается предложение МВД по введению административной ответственности за нарушения Правил выпаса сельскохозяйственных животных, разработка которых возлагается на местные исполнительные органы.

Также МВД проводит широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия по противодействию кражам скота.

В мае проведен очередной этап операции "Скотокрад", где полицейскими проверялись хозяйства, отгонные точки и фермы, перевозивший скот автотранспорт, отрабатывались места скупки, продажи скота и мясной продукции.

Во время операции раскрыто 159 краж скота, в том числе 57 прошлых лет. Найдено и возвращено владельцам 483 похищенных сельскохозяйственных животных (180 лошадей, 103 КРС и 200 МРС). За кражи скота задержано 214 лиц и 30 преступных групп.

Выявлено также около 400 правонарушений в области ветеринарии, в том числе перевозки и реализации скота и мясной продукции без документов.

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