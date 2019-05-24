Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ужесточить ответственность за кражи скота предлагает МВД

За последние три года совершено более 19 тысяч краж скота.

Фото : alau.kz24 мая 2019, 11:20

Министерство внутренних дел РК предлагает ужесточить ответственность за кражи скота, так как скотокрадство, которое наносит ущерб сельскому предпринимательству и гражданам, передает Zakon.kz.

Так, за последние три года совершено более 19 тыс. краж скота. Похищено свыше 60 тыс. голов животных. Возращено владельцам порядка 30 тысяч. Однако профилактические, организационные и практические мероприятия полиции не достаточны для искоренения этого вида преступности, считают в МВД.

- Поэтому для ужесточения ответственности за "чувствительные" для сельского населения кражи скота МВД инициируется введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за этот вид преступления. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в парламент, - сообщили в министерстве.

Сейчас рассматривается предложение МВД по введению административной ответственности за нарушения Правил выпаса сельскохозяйственных животных, разработка которых возлагается на местные исполнительные органы.

Также МВД проводит широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия по противодействию кражам скота.

В мае проведен очередной этап операции "Скотокрад", где полицейскими проверялись хозяйства, отгонные точки и фермы, перевозивший скот автотранспорт, отрабатывались места скупки, продажи скота и мясной продукции.

Во время операции раскрыто 159 краж скота, в том числе 57 прошлых лет. Найдено и возвращено владельцам 483 похищенных сельскохозяйственных животных (180 лошадей, 103 КРС и 200 МРС). За кражи скота задержано 214 лиц и 30 преступных групп.

Выявлено также около 400 правонарушений в области ветеринарии, в том числе перевозки и реализации скота и мясной продукции без документов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты