МВД РК: Ответственность за кражу невест в Казахстане могут ужесточить

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 17 октября высказался о возможности ужесточения ответственности за кражу невест в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее уполномоченный по правам человека Артур Ластаев предложил ужесточить наказание за кражу невест в Казахстане. Они поинтересовались, ведет ли МВД какую-то работу в этом направлении.

Замглавы МВД уточнил, что во многих случаях речь идет просто о формальном соблюдении традиции, но случается и так, что невест действительно похищают.

"На сегодняшний день у нас есть статья "Незаконное лишение свободы". Но знаем, что, как правило, это больше ритуальное мероприятие, и они по взаимному согласию вступают в брак. Я статистику не могу сейчас назвать, но есть дела у нас возбужденные и есть реальные случаи, когда мы людей осуждаем по этой статье", – ответил Игорь Лепеха.

Он отметил, что слышал об инициативе омбудсмена.

"Я знаю об этой инициативе, и если ее сейчас будут обсуждать в Мажилисе, мы с удовольствием в этом примем участие. Вопрос актуальный, во всех докладах международных организаций этот вопрос нам в качестве претензии предъявляют. Они не разделяют этих традиций и не понимают этих вещей. Наверное, с учетом менталитета где-то подкорректировать можем все-таки этот вопрос, потому что прикрываясь традициями, действительно, нарушают конституционные права наших граждан", – резюмировал вице-министр.

4 августа сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить ответственность за кражу невест.

16 октября министр юстиции Азамат Ескараев заявил, что действующее законодательство достаточно сбалансированно в этом плане, и всем нужно просто его соблюдать.