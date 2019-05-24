Тургумбаев: Полиция и охранные организации оторваны друг от друга

Министр предлагает другой алгоритм работы.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на встрече с президентом Ассоциации охранных организаций РК Анатолием Калининым рассказал о необходимости взаимодействия структур, передает Zakon.kz.

- На сегодня все равно мы как-то оторваны друг от друга. Охранные структуры работают на своих непосредственных объектах с теми работодателями, у которых они работают. А взаимодействие у нас происходит только если совершается какое-то преступление, и выезжает оперативная группа. Но в то же время я хотел бы вам предложить другой алгоритм работы на прямом контакте, - отметил он.

По его словам, 60% преступлений - это кражи личного имущества граждан.

- Эта проблема была, она остается и ее надо решать. Самое для гражданина чувствительное – это кража. Поэтому мы должны поставить реальный заслон и отработать то взаимодействие, которое у нас сегодня есть, - считает министр.

Кроме того, он отметил, что во всех крупных городах страны проводится много культурно массовых мероприятий.

- В Нур-Султане и Алматы в течение дня проводятся культурно-массовые мероприятия, на охранные мероприятия полиции не хватает. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы привлекать работников частных охранных структур к обеспечению безопасности в период проведения мероприятий. Как и происходит во всем мире, - заключил он.

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