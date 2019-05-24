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Главный бухгалтер столичного аэропорта подозревается в хищении 1,3 млрд тенге

Ущерб подтвержден заключениями аудиторских проверок.

Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 13:19

Нацбюро пресечена незаконная деятельность главного бухгалтера аэропорта Нур-Султана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

- Главный бухгалтер столичного аэропорта подозревается в даче должностным лицам антикоррупционной службы по городу Нур-Султан взятки в сумме 16 млн тенге и хищении денежных средств акционерного общества на сумму более 1,3 млрд тенге путем перечисления на расчетные счета 23 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Ущерб подтвержден заключениями аудиторских проверок, - говорится в сообщении.

В настоящее время столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по указанным фактам. С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.


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