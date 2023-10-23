В хищении 4,6 млрд тенге подозревают школьных бухгалтеров Талдыкоргана

Предполагается, что в период с 2020 года по 2023 год бухгалтера Талдыкоргана перечисляли деньги на счета мертвых душ и завышали зарплаты работникам школ. Общая сумма ущерба составила 4,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В уголовном деле фигурируют 23 человека, 9 из которых находятся под стражей. В основном, это бухгалтера сразу 14 школ города.

В целях возмещения ущерба с санкции суда арестованы 31 объект недвижимости, 14 автомашин, ювелирные изделия и денежные средства. В данное время подозреваемые возмещают более 3 млрд тенге.



"В настоящее время досудебное расследование идет к завершению. Согласно ст. 201 УК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции и ч. 1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – заявил и.о. руководителя Департамента антикоррупционной службы по Жетысуской области Дулат Мадияров.

Ранее сообщалось, что внушительный срок получила экс-бухгалтер из Актобе за растрату 42 миллионов тенге.