Продажу военного билета за 800 тысяч тенге расследуют в Экибастузе

В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось.

1 марта 2019 года стартовал весенний призыв в Вооруженные силы Казахстана. По информации Министерства обороны в последние годы ощущается не только отсутствие недостатка в призывниках, но и огромное желание, с которым многие молодые люди идут служить. Но все же находятся те, кто старается получить военный билет за определенную мзду. Национальным бюро пресекаются подобные факты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

- Так в Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении инспектора объединенного отдела по делам обороны Экибастуза. Он подозревается в получении через посредников взятки в сумме 800 тыс тенге за выдачу военного билета без прохождения воинской службы. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Всего в системе Министерства обороны за 2018 год и 4 месяца 2019 года зарегистрировано 49 коррупционных преступлений, осуждены 17 лиц.

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