Токаев: Для решения проблем бизнеса необходимо сфокусироваться на девяти задачах

2018 год был успешным для нашего бизнеса - Президент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета национальных инвесторов, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- Число действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 11% и составило 1,3 миллиона. Объем продукции МСБ вырос на 14% и составил 26,5 триллиона тенге. Доля МСБ в экономике увеличилась за прошедший год с 25,6% до 28,3%. Это неплохой показатель. Начат выпуск более 500 видов продукции, ранее не производимой в Казахстане. Расширяется география экспорта – отечественная продукция поставляется на рынки 120 стран мира. Но наряду с достижениями сохраняется ряд проблем. Это вопросы делового климата, рынков сбыта, доступного финансирования и так далее. Для их решения необходимо сфокусироваться на следующих задачах, - сказал Президент.

ПЕРВОЕ. Обеспечение благоприятной деловой среды.

В последние годы решен ряд вопросов, которые волновали бизнес. Был принят комплекс мер по совершенствованию регуляторных, контрольно-надзорных механизмов. Наводится порядок в отношении проверок со стороны госорганов.

Этому способствовали новые Налоговый и Таможенный кодексы, поправки в Предпринимательский кодекс, другие законодательные и практические меры.

Важной новеллой стало внедрение механизма досудебного урегулирования споров в налоговой и таможенной сфере. Количество обращений в суды предпринимателей снизилось на 20-30%. Это хорошая практика, которую следует распространить и на другие сферы.

Кроме того, отечественные инвесторы получили право рассмотрения споров в юрисдикции Международного финансового центра "Астана". На днях там началось рассмотрение первого дела. Вы знаете, что Елбасы уделяет большое внимание деятельности МФЦА. В свое время даже были внесены поправки в Конституцию.

Теперь важно обеспечить эффективный механизм исполнения таких решений в рамках национальной правовой системы.

Прежде всего, речь идет о судебной системе. Независимость суда, законность принимаемых им решений – это фундаментальная основа доверия к бизнес-климату страны со стороны инвесторов и предпринимателей. Необходимо обеспечить равенство сторон в судебных спорах между предпринимателями и госорганами.

В этих целях следует разработать механизм общественного мониторинга за судебной практикой. Системной мерой должна стать "презумпция добросовестности предпринимателя".

Эта норма уже вошла в Налоговый и Таможенный кодексы, теперь необходимо применить ее в других отраслях регулирования. Еще одна проблема. Мы часто меняем нормы, регулирующие ведение бизнеса. Иногда этого требует меняющаяся среда (новые технологии, интересы общества и так далее), а иногда это обычный недосмотр самих государственных органов.

Новые нормы затрагивают производственный процесс, технологии, организационные аспекты ведения бизнеса. Поэтому надо законодательно внедрить практику "переходного периода". Мы хотим, чтобы предприниматели ответственно и добросовестно исполняли предписания регуляторов.

Следовательно необходимо дать им время для ознакомления и перенастройки своей работы. Улучшению делового климата будет способствовать более тесное взаимодействие контрольно-надзорных органов и бизнеса.

Необходимо внедрить практику проведения Единого дня отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом в регионах. Это будет площадка для открытого диалога, на которой будут разъясняться нововведения в законодательстве, заявляться приоритеты контрольно-надзорной работы госорганов, формироваться обратная связь.

Поручаю Правительству обеспечить реализацию этих поручений. Большие надежды сегодня возлагаются на институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

На сегодня налажено взаимодействие данного института с государственными органами, в том числе правоохранительными. Вместе с тем рекомендую Бизнес-омбудсмену активизировать работу, стать узнаваемым и востребованным в бизнес-сообществе.

Надо также проработать вопрос введения региональных бизнес-омбудсменов. Говоря о регионах, необходимо помнить, что бизнес-среда – это не только законы и кодексы, это доступ к земле, инфраструктуре, госзакупкам. Поэтому практика проведения национального рейтинга легкости ведения бизнеса в регионах будет продолжена.

В отношении акимов, допустивших неоднократное снижение рейтинга, будут приниматься соответствующие меры. Для реального улучшения инвест-климата нужны практические решения. Зачастую иностранные инвесторы сталкиваются с проблемами поиска надежных со-инвесторов и бизнес-партнеров с казахстанской стороны. Поэтому поручаю НПП "Атамекен" совместно с НК "Казахинвест" сформировать реестр добросовестных отечественных бизнес-партнеров.

ВТОРОЕ. Эффективная поддержка предпринимательства.

Всестороннее содействие частной инициативе всегда было приоритетом государственной политики. По решению Елбасы выделено 600 миллиардов тенге для обеспечения доступного кредитования. Это отличная возможность организовать производство товаров экономики простых вещей.

Вместе с тем отмечается слабое освоение выделенных средств. Банками одобрено всего 28 проектов на сумму 13 миллиардов тенге. Можно сказать, что этот процесс пущен на самотек. Поручаю Правительству активизировать работу и с банками, и с НПП "Атамекен". Поддержка должна своевременно дойти до предпринимателей.

Далее. Сегодня и бизнес, и общество в целом поднимают тему эффективности ряда субсидий. Это очень важный вопрос! Бюджетные средства должны использоваться с максимальной экономической и социальной отдачей. Поэтому поручаю Правительству совместно с НПП "Атамекен" провести системный анализ эффективности мер государственной поддержки по всем программам. До 1 октября текущего года необходимо внести предложения по новым подходам к господдержке с учетом встречных обязательств бизнеса. Они должны найти отражение в разрабатываемых госпрограммах.

В целом, надо обеспечить постепенный переход на горизонтальные и косвенные меры поддержки бизнеса.

Действенную роль в стимулировании предпринимательства должны сыграть фискальные меры. Целый ряд таких мер установлен в рамках Предпринимательского, Налогового и Таможенного кодексов. Необходимо оценить, насколько они востребованы и эффективны. Вместе с тем в нашем законодательстве отсутствует такой распространенный в развитых странах инструмент, как налоговые кредиты. Считаю, что пора внедрить его в Налоговый кодекс.

Новые предприятия должны получить доступ к инвестиционным налоговым кредитам сроком на 3-5 лет. Это позволит бизнесу закрепиться на рынке и выйти на самоокупаемость.

Большой потенциал для развития бизнеса открывает практика семейного предпринимательства. По оценкам экспертов, около 60 % европейских компаний можно отнести к семейным предприятиям, где бизнес передается из поколения в поколение. Лидерами семейного предпринима-тельства являются Финляндия, Германия, Франция, Япония, Южная Корея, Швейцария и другие страны. Правительству совместно с НПП "Атамекен" надо продумать меры по распространению такой практики и в нашей стране.

В целом, с учетом поступательного роста МСБ, мы должны ставить перед собой еще более амбициозные цели. Ставлю задачу в 2025 году довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 35-40 %.

ТРЕТЬЕ. Развитие и защита конкуренции

Мы будем решительно пресекать злоупотребление монопольным положением, бороться с необоснованно высокими ценами, снимать барьеры для конкуренции.

В прошлом году по поручению Елбасы была проведена ревизия 108 законодательных актов и выявлено около 2,5 тысячи норм, препятствующих конкуренции. Часть из них была устранена.

Вместе с тем, эта работа не была доведена до конца. Правительству совместно с НПП "Атамекен" необходимо завершить ревизию нормативных барьеров и обеспечить их исключение на законодательном уровне.

Кроме того, следует провести тщательный анализ ситуации на всех ключевых товарных рынках и принять конкретные меры. Население ждет от нас качественных и доступных товаров и услуг. Любая монополизация должна быть пресечена. Поручаю Правительству разработать до конца текущего года дорожную карту по решению указанных вопросов. Также необходимо усилить работу антимонопольного ведомства, значительно укрепив его функции по защите конкуренции.

ЧЕТВЕРТОЕ. Развитие рынков сбыта.

Очевидно, что бизнес, не имеющий рынков сбыта, не может развиваться. Поэтому мы должны принимать меры по расширению доступа отечественного бизнеса как к внутренним, так и зарубежным рынкам. Нам предстоит обеспечить полноценный доступ к регулируемым закупкам. Их объем превышает 14 триллионов тенге. Это деньги государственных и квазигосударственных компаний, а значит – налогоплательщиков.

Они должны идти на развитие национальной экономики и повышение благосостояния населения. В 2015 году принят новый Закон о государственных закупках, но ситуация в данной сфере не улучшается. Доля местного содержания в госзакупках остается низкой, всего 34 %. Остаются высокими коррупционные риски.

В этой связи Правительству и акимам необходимо принять кардинальные меры по совершенствованию системы государственных и квазигосударственных закупок. Очевидно, что старые подходы не работают. Возможно, нужно привлекать международных экспертов, которые могли бы предложить современные подходы.

Необходимо также ввести конкретные KPI по увеличению участия отечественного бизнеса в регулируемых закупках. Они должны стать одним из главных критериев для рейтинга работы акимов, руководителей госорганов, национальных холдингов и компаний. В условиях усиления глобальной конкуренции актуализировались также вопросы защиты внутреннего рынка.

Мы должны поставить надежный заслон контрабандной, контрафактной и небезопасной импортной продукции. Это вопрос национальной безопасности. Требуется навести порядок в таможенном администрировании. Эту задачу поставил Елбасы, и мы строго проконтролируем ее исполнение.

Эту работу Правительство должно завершить до конца текущего года. Мы системно помогаем нашим производителям с доступом на оптовые и розничные рынки.

12 апреля я подписал закон, согласно которому введен запрет на установление дополнительного вознаграждения, так называемого ретро-бонуса, на социально-значимые товары.

Также ограничено до 5 % вознаграждение на другие продовольственные товары. Закон необходимо в полной мере реализовать на практике. Однако есть проблемы и со стороны самого бизнеса.

Зачастую для доступа в торговые сети нашим предпринимателям не хватает качества, логистических возможностей и стабильности поставок продукции.

В этой связи НПП "Атамекен" совместно с отраслевыми ассоциациями необходимо работать с товаропроизводителями над соответствием их товаров требованиям торговых сетей.

К этой работе необходимо привлечь и крупные торговые сети, которые также являются членами НПП "Атамекен". Взаимодействие бизнеса с бизнесом гораздо эффективнее прямого государственного вмешательства. Надо продолжать работу по расширению присутствия на международных рынках, в том числе на рынке ЕАЭС. Этот интеграционный проект открывает широкие возможности для бизнеса.

Конечно, жесткая конкуренция – это объективная реальность, к которой нужно быть готовыми. Бывает, что создаются искусственные барьеры и препятствия.

Поэтому и Правительству, и НПП "Атамекен" следует активно продвигать интересы отечественных экспортеров. В то же время необходимо координировать работу с партнерами в части защиты общего рынка ЕАЭС от демпинга, контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран.

Для обеспечения выхода на зарубежные рынки мы формируем комплексную систему поддержки несырьевых экспортеров. На эти цели в трехлетний период будет направлено 500 миллиардов тенге. Вместе с тем обращаю внимание на то, что до сих пор не начато финансирование экспортоориентированных проектов. Считаю это недопустимым. Поручаю Правительству и холдингу "Байтерек" в кратчайшие сроки определить конкретный перечень экспортных проектов и обеспечить их финансирование.

Как мы знаем, вывод продукции на экспорт требует соответствующего качества.

Поэтому предприятия, внедряющие международные стандарты качества и выходящие на новые рынки, должны в первую очередь получать господдержку. В рамках реализации промышленной политики нам необходимо внедрять новейшие технические регламенты, нормы и стандарты. В этой связи поручаю Правительству совместно с НПП "Атамекен" разработать специальный план в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития.

ПЯТОЕ. Широкое партнерство государства и бизнеса.

Необходимо более качественно раскрывать потенциал государственно-частного партнерства. В прошедшие годы данный инструмент получил активное применение при строительстве социальных объектов – детских садов, школ, больниц. Теперь необходимо привлекать инвесторов для реализации проектов ГЧП в других отраслях. Это инфраструктура, энергетика, промышленность, сельское хозяйство.

Поручаю Правительству проработать вопросы активизации ГЧП в этих сферах. При этом необходимо, чтобы возвратность инвестиций обеспечивалась не только и не столько за счет выплат из бюджета, а большей частью за счет тарифов, платных услуг и других рыночных инструментов.

Еще одним камнем преткновения в отношениях бизнеса и государства является доступ к земле и инфраструктуре. Зачастую запуск многих проектов бизнеса затягивается из-за пассивного отношения со стороны госорганов и монополистов.

В прошлом году Елбасы подписал закон, который должен был урегулировать эти вопросы. Однако на практике они сохраняются. Поручаю Правительству разобраться с этими проблемами. Кроме того, необходимо и далее упрощать, делать более прозрачными процедуры подключения к инженерным сетям и доступа к земельным ресурсам. Это актуальная задача.

ШЕСТОЕ. Ограничение присутствия государства в экономике.

Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса. Именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ.

Поручаю Правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению. Сегодня я объявляю мораторий на создание новых государственных компаний в экономике.

СЕДЬМОЕ. Повышение финансовой устойчивости отечественных компаний.

Компании создаются, развиваются и прекращают свою деятельность.Это нормальный процесс. Банкротство является одним из этапов жизненного цикла предприятий. На сегодня количество предприятий, проходящих процедуру банкротства, выросло до 4 тысяч, а их задолженность превышает 4 триллиона тенге.

Многие предприятия находятся в данном состоянии в течение долгих лет. Это неприемлемая практика. В этот период сотрудники не получают заработную плату, активы уже не принадлежат предприятию-банкроту, но и не передаются во владение кредитору. Таким образом, они полностью выведены из экономического оборота.

Нам следует кардинально упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства. Правительство должно изучить вопрос о принятии новой редакции закона о банкротстве с применением лучших практик стран ОЭСР.

ВОСЬМОЕ. Совершенствование бизнес-навыков и компетенций.

Технологические изменения и внедряемые инновации заставляют учиться новым навыкам на протяжении всей жизни. На рынок труда Казахстана до 2025 года выйдет порядка 2 миллионов молодых людей. Растет спрос на средне- и высококвалифицированную рабочую силу, будет снижаться количество рабочих мест с низкой квалификацией.

В этой связи мы уже начали работу по модернизации систем высшего и профтехобразования с целью приведения их в соответствие с требованиями работодателей и мировыми тенденциями. В ближайшие три года будут укреплены 180 передовых колледжей и 20 ВУЗов.

Необходимо комплексно обновить образовательные программы и обеспечить подготовку кадров по наиболее востребованным на рынке труда специальностям.

Действующие сегодня образовательные программы должны учитывать потребности экономики будущего. Многие крупные компании уже занимаются подготовкой и переподготовкой специалистов для своих отраслей. Вместе с тем четвертая промышленная революция усиливает требования к знаниям и компетенциям работников.

Поэтому поручаю Правительству разработать план обучения 10 тысяч специалистов для ключевых отраслей до 2025 года, необходимых для развития Индустрии 4.0. Каждый аким области должен иметь Карту создания рабочих мест в регионе до 2025 года. Необходимо также расширить стимулы работодателям по обучению работников новым знаниям и навыкам.

В целях адаптации к рыночным условиям социально уязвимых категорий населения НПП "Атамекен" обучит не менее 100 тысяч человек основам предпринимательства с последующим созданием ими собственного дела.

Правительству необходимо принять меры по развитию на базе наших ВУЗов бизнес-школ с акцентом на освоение современных практических навыков предпринимательства.

ДЕВЯТОЕ.

Совет национальных инвесторов должен стать постоянно действующей площадкой для системного диалога высшего руководства страны с отечественным бизнесом. Я со своей стороны готов рассматривать и решать актуальные вопросы развития предпринимательства. Поэтому мы должны сформировать новый формат работы нашего Совета. Поручаю Правительству в месячный срок внести проект соответствующего указа.

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