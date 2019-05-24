Тереза Мэй объявила об отставке

Уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня, передает РИА Новости.

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

До тех пор пока не будет избран новый глава кабинета, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

Тереза Мэри Мэй - британский политик, действующий премьер-министр Соединенного Королевства с 11 июля 2016 года. Лидер Консервативной партии с 11 июля 2016 года. Занимала пост министра по делам женщин и равноправия (2010—2012) и министра внутренних дел (2010—2016). Член палаты общин с 1997 года. Вторая в истории женщина (после Маргарет Тэтчер) на посту главы правительства Великобритании.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!