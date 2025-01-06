Премьер-министр Канады объявил о своей отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 6 января заявил, что намерен покинуть пост лидера правящей Либеральной партии и премьер-министра страны после того, как партия выберет нового лидера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBC, это решение запустит гонку за лидерство в Либеральной партии, чтобы найти кандидата, который сможет конкурировать с лидером оппозиции, Консервативной партии, Пьером Пуальевром на следующих федеральных выборах.

На фоне падения рейтинга среди избирателей Трюдо столкнулся с возрастающим давлением, включая призывы к отставке от членов своей партии. По данным источников, как минимум два десятка депутатов и несколько региональных фракций, включая представителей Атлантической Канады, Квебека и Онтарио, выступили с требованием его ухода еще до новогодних праздников.

Политическое будущее Трюдо оказалось под угрозой после отставки Кристи Фриланд, занимавшей посты министра финансов и вице-премьера. Ее уход произошел в день, когда она должна была представить осеннее экономическое заявление, и стал сильным ударом по позиции действующего премьера.

Ранее председатель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку.