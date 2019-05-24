Как журналисту и блогеру быть независимым – Гордон

Запретные темы для меня те же, что и для любого человека. Нельзя смеяться над болезнями, нельзя воспевать насилие, поощрять терроризм и так далее.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в кулуарах XVI Евразийского медиафорума рассказал о секретах успешного интервью, способе для журналиста остаться независимым и будущем телевидения, передает Zakon.kz.

Гордон является главным редактором газеты "Бульвар Гордона", ведет свой канал на Youtube, брал интервью у самых известных политиков, артистов, общественных деятелей Украины и всего постсоветского пространства.

- По своему примеру могу сказать, что можно быть по-настоящему независимым журналистом или блогером. Ни один политик, бизнесмен, олигарх, никто не может мне диктовать, о чем я могу писать, о чем не могу. Достигнуто это благодаря ряду факторов. Во-первых, я свободный внутри, у меня нет никаких моментов, ограничивающих мою свободу. Во-вторых, я состоятельный человек и благодаря этому не оглядываюсь ни на кого, - сказал Дмитрий Гордон.

Тем не менее, он признался, что пользуется самоцензурой.

- Запретные темы для меня те же, что и для любого человека. Нельзя смеяться над болезнями, нельзя воспевать насилие, поощрять терроризм и так далее. Также есть вещи, которые я не буду рекламировать за любые деньги, - поведал Гордон.

Одна из "фишек" Дмитрия Гордона - многочисленные интервью, которые он выкладывает на своем канале, его манере ведения интервью учатся молодые журналисты.

- Секрет успешного интервью в том, что люди, у которых я беру интервью, интересны мне изначально. Я никогда не беру интервью у людей, которые мне не интересны. Я снимаю интервью за свой счет, никогда не беру денег с телеканалов за трансляцию моих интервью. Я свободен и обращаюсь к интересным мне людям, собеседники видят мой неподдельный интерес в моих глазах, я задаю вопросы, которые интересны мне лично и знаю, что они будут интересны остальным. И я хочу оставить портрет не только собеседника, но и эпохи. Мне неважны сиюминутные вещи, важнее, что может послужить для меня, моих детей и всех будущих поколений как учебник истории, человеческих отношений и руководства к действию о том, как жить в этом сложном мире, - раскрыл секрет спикер медиафорума.

На форуме Гордон отметил, что традиционные СМИ, в том числе телевидение, в будущем будут уступать блогингу, интернет-площадкам, подобно газетам, которые вначале были в топе, а сейчас умирают во всем мире, телеканалы убыточны, несмотря на поддержку со стороны влиятельных и богатых людей.

- Если я сажусь дома перед монитором компьютера или камерой смартфона и говорю 10 или 12 минут свои соображения о чем-то, и за ночь это смотрит более миллиона человек, то зачем мне телеканалы? Вчера впервые сделал на своем канале в Youtube прямой эфир с людьми, с 7 до 8 вечера смотрели 71 тыс.человек, в 4 утра было 300 тыс.просмотров. Телеканалы на плаву не останутся, как сейчас газеты. 25 лет назад основал крупнейшую газету на постсоветском пространстве "Бульвар Гордона". Она до сих пор выходит, но 15 лет тираж был 570 тыс. экземляров, сегодня ее тираж 50 тыс. Когда экономически она скатится в минус, она тут же умрет, - уверен Гордон.

По его мнению, на плаву останутся интересные людям личности, которые не врут, имеют свою точку зрения, пусть даже расходящуюся с общепринятой и у кого будут нормальные глаза и честные мысли. Все фальшивое, узкое, ненастоящее отомрет.

Тем не менее, Гордон на сегодняшний день от Youtube-каналов в месяц получает доход, исчисляемый несколькими десятками тысяч долларов. И это без целенаправленной рекламы, только за счет рекламы Youtube. Монетизация легальная, уплачиваются налоги, у Гордона работает небольшой коллектив, выполняющий техническую работу.

Другой вопрос, если традиционное телевидение канет в Лету и останется неконтролируемый Youtube, то это может привести к хаосу.

- Youtube- это регулируемый, честный источник информации. Если человек мне интересен, я хочу его смотреть, никакое государство не вправе мне указывать, смотреть мне его или нет. И люди в конце концов голосуют деньгами, - заключил Гордон.

Альберт Ахметов

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