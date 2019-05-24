Делегация Казахстана принимает участие в Европейском конгрессе по геронтологии и гериатрии

Видные ученые ведущих европейских научных центров, таких как Каролинский университет (Швеция), Университет Оксфорд (Великобритания), Университет Бар Илан (Израиль), Институт нейронауки в Падуя (Италия) активно обмениваются мнениями.

В городе Гетеборг (Швеция) начал работу Региональный европейский конгресс Международной ассоциации геронтологии и гериатрии 2019. На конгрессе обсуждаются фундаментальные вопросы развития биологии и медицины, рассматриваются последние достижения молекулярной биологии и генетики, новые подходы в обеспечении качества жизни для активного долголетия и здорового старения.

Видные ученые ведущих европейских научных центров, таких как Каролинский университет (Швеция), Университет Оксфорд (Великобритания), Университет Бар Илан (Израиль), Институт нейронауки в Падуя (Италия) активно обмениваются мнениями.

Важными темами конгресса стал о широкий спектр вопросов старения и антистарения. Начиная от "модного" влияния микробиоты человека на когнитивные функции головного мозга, иммунные показатели, резистентность к инфекционным агентам до этических, философских моментов дискриминации по возрастному признаку, которая кроме прочего, доказано влияет на качество жизни, состояние и прогноз здоровья лиц преклонного возраста.

Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан также приняла участие в данном мероприятии. Профессор Валерий Бенберин, директор Президентской клиники и глава Евразийской ассоциации геронтологии и гериатрии, представил дизайн научного проекта "Исследование особенностей генетического риска заболеваний, ассоциированных с метаболическим синдромом в казахской популяции".

- В силу того, что во всем мире снижается рождаемость населения, в развитых странах этот процесс идет быстрее, и увеличивается продолжительность жизни, наблюдается старение населения. В 17 веке на Земле жило столько же человек, сколько сейчас пожилых людей в мире. Согласно возрастной классификации ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и больше не превышает 4%, то государство считается молодым. Если эта доля находится в промежутке 4-7%, то оно на пороге старения. В государство со стареющим населением эта доля превышает 7%. В 2018 году в Казахстане она также превысила 7%. Обратите внимание, в нашей стране только 14% пожилых людей умирают естественной смертью, когда уже происходит истощение ресурсов, органов и тканей. 86% умирают досрочно за счет возрастных, социально значимых заболеваний. Прежде всего это - болезни сердца, коронарных сосудов, прогрессирующий мультифокальный атеросклероз, заболевания головного мозга, его сосудов, сахарный диабет, онкологические заболевания, метаболические нарушения и многое другое, - отметил Валерий Бенберин.

Валерий Бенберин также подчеркнул, что здоровье людей в этом ключе зависит от правильных методов профилактики заболеваний, лечения и, конечно же, эффективной диагностики. Так, например, целью представленного на конгрессе проекта данного проекта является разработка персонифицированного подхода в оценке рисков развития заболеваний, связанных с метаболическим синдромом на основе молекуляно-генетических данных.

Конгресс продлится до 25 мая и является одной из крупнейших встреч специалистов в вопросах геронтологии и гериатрии.

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