Аскар Мамин посетил побережье озера Алаколь в Алматинской области

Он осмотрел место строительства ограждающей дамбы озера Алаколь.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области, где проверил ход реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в рамках визитов в регионы страны, передает Zakon.kz .

Внимание акцентировано на исполнении госпрограммы "Нұрлы жол", инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры страны.

В Алматинской области Главе Правительства РК было доложено о реконструкции восточного участка автодороги "Усть-Каменогорск – Талдыкорган" протяженностью 355 км, проекте строительства автодороги "Ушарал – Достык" протяженностью 184 км.

В с. Акши Аскар Мамин осмотрел место строительства ограждающей дамбы озера Алаколь. Сооружение позволит обезопасить свыше 2,5 тыс. жителей прибрежных сел от воздействий волн.

Премьер-Министр также ознакомился с благоустройством зоны отдыха побережья озера Алаколь. В регионе запущено свыше 200 туробъектов, вводится в эксплуатацию новый гостиничный комплекс "QOQTEM GRAND RESORT" на 450 мест. В текущем году будет продолжено развитие туристического потенциала через реализацию строительства новых гостиниц, объектов сервиса. Ожидается, что в этом году южный берег озера Алаколь посетят 1,3 млн туристов.

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