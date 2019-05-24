Кирилл Танаев: Аудиторию медиа надо воспитывать с детства

Перед руководителями средств массовой информации, производителями контента и рекламодателями встал вопрос, как наращивать аудиторию.

Директор института современных медиа MOMRI Кирилл Танаев рассказал корреспонденту Zakon.kz, какое развитие должно быть у новых медиа.

Сегодня мир медиа индустрии стоит на пороге новой вехи развития. Перед руководителями средств массовой информации, производителями контента и рекламодателями встал вопрос, как наращивать аудиторию.

- Для потребителя нет разницы, на каком экране ему смотреть фильмы, новости: ему удобно вечером посмотреть на телевизоре, он включит его, удобно на телефоне – будет смотреть с телефона. Надо смотреть на привычки потребителя. Все маркетологи знают, что если вы создаете бренд, то ничего лучше телевидения не существует – это самое массовое медиа, которое может дойти до очень большой аудитории. Если работать с небольшой таргетированной аудиторией, то тут надо работать через социальные медиа, интернет СМИ. Маркетологи недооценивают эти общие инструменты по взаимодействию для продвижения этих всех медиа, они подвержены моде, - сказал Кирилл Танаев.

В то же время большие усилия стоит прилагать и маркетологам и сотрудникам рекламных отделов СМИ. Кирилл Танаев советует быть более открытыми.

- Маркетологам средств массовых информации и отделам рекламы нужно в первую очередь говорить, говорить с производителями, с рекламными агентствами, рассказывать о себе, достижениях, чем они могут быть полезны как рекламный носитель. На сегодняшний день мы видим, что телевидение и медиа заняли глухую оборону и не ведут себя открыто. Чем больше ты открыт к рынку, тем больше у тебя возможностей, - отметил специалист.

Основной причиной прихода аудитории является контент, который предоставляет та или иная площадка, но есть и другие факторы, влияющие на аудиторию помимо контента.

- В развитии новостных интернет СМИ большую роль играет контент, но и помимо него, есть способы работать эффективней. У меня нет четкой уверенности, что активность через социальные медиа дает высокий результат. Но часто эта сфера недооценивается. Есть законы жанра: аудитория Facebook воспринимает информацию одним способом, в Instagram – другим. Не получится делать одно и то же для всех социальных сетей. YouTube – это отдельная платформа, которая дает возможность взаимодействия, только вопрос, как это делать. Ключевой тенденцией является, что медиа дифференцируется, ролик на YouTube не заменит просмотр сериала для пожилой женщины, он может заменить медиа потребление для молодых. Если смотреть назад, то можно увидеть, как менялось телевизионное потребление. Что происходит с молодыми людьми и телевидением? Во всем мире молодые люди телевизор смотрят реже. Когда мы смотрим на платежеспособность этих молодых людей, то мы должны признать, что платежеспособностью обладают их родители. Мы можем готовить для себя аудиторию для будущего, но мы не можем с точностью сказать, как они себя будут вести через 5-10 лет, - обратил внимание Танаев.

Сегодня многие популярные люди переходят в YouTube: они делают обзоры, организовывают и проводят интервью, тем самым находят свою аудиторию и в пространстве интернета. Однако реальную прибыль приносит не подписчик, а реклама. Во многом переход на YouTube обусловлен требованием аудиторией, но на сегодня основная масса любителей видео на этом хостинге – подростки 14-15 лет.

- С молодой аудиторией надо работать, но надо отдавать себе отчет, что начав работать с ней, нужно продумывать и дальнейшую работу с ними. В России очень сильно за последние 5 лет выросла индустрия мультипликации, были созданы ТВ-каналы "Мульт", "Карусель", которые очень быстро обошли ведущие мировые каналы, показывающие анимацию в России. Сегодня мы видим бурный рост анимационной индустрии, которая направлена на детей от 0 до 10 лет. Конечно же, это связано с демографическим ростом. Новое поколение детей знает, что такое телевидение, и что много чего хорошего оттуда можно получить. Чего не скажешь о подростках и молодых людях, у которых в детстве такого телевидения не было. Дети растут и у них меняются медийные запросы: если вчера им нравились мультики, то сегодня они ищут чего-то другого. Медийная индустрия должна доставлять контент под разный возраст, в разном виде. Сегодня это маленькие дети, они любят мультики, они готовы играть на планшетах и телефонах в те игры, где есть их любимый мультяшный персонаж, то есть они готовы через любимого персонажа знакомиться с новой продукцией. Если не работать с ребенком с детства, то ничего не получится, когда ему уже будет 20 лет. У ребенка привычки формируются с детства, и если пресса, радио, медиа не работают с детьми, то когда они станут старше, с этими повзрослевшими детьми будет работать кто-то другой, - рассказал Кирилл Танаев.

Он подытожил свои мысли тем, что индустрия должна вести маркетинговую стратегию: взаимодействовать с аудитории на протяжении всей ее жизни. 15-20 лет назад такой проблемы не было, а теперь есть.

Асема Тунгушбаева

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