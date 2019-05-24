В центре Лиона произошел взрыв
пострадали шесть человек. Двое из них серьезно ранены.
Фото : pixabay.com24 мая 2019, 22:33
Взрыв прогремел в центре французского города Лион (административный центр региона Овернь — Рона — Альпы), есть пострадавшие. Об этом сообщает BFM TV.
По его информации, инцидент произошел неподалеку от площади Белькур. Чем именно вызван взрыв, пока неясно.
Le Parisien отмечает, что пострадали шесть человек. Двое из них серьезно ранены.
По непроверенной информации, сдетонировать могло небольшое взрывное устройство в свертке возле булочной на улице Виктора Гюго, пишет La Plume Libre на своей странице в Twitter. Отмечается, что оно могло быть начинено гвоздями, винтами и болтами.
Источник: Лента.ру
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