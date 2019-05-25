Скандал на Первом: Дочь Алсу не пришла на повторный финал "Голоса"

Результаты шестого сезона телешоу "Голос. Дети" были аннулированы.

Победительница шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова не пришла на перезапись финала конкурса.

- Конечно, мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова приняла решение не приходить, — объявил ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Он уточнил, что все с уважением относятся к выбору девочки, а также пожелал ей успехов в будущем.

Результаты шестого сезона телешоу "Голос. Дети" были аннулированы после того, как специалисты компании Group-IB обнаружили накрутки голосов зрителей в пользу Микеллы Абрамовой. Тогда же руководство телеканала приняло решение провести финал конкурса повторно.

Согласно данным расследования, голосование за победительницу велось в автоматическом режиме. Таким образом она получила около 30 тысяч звонков и восьми тысяч СМС-сообщений.

В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим. За него проголосовали 27,9 процентов зрителей. Тогда Первый канал назвал голосование "аномальным".

Ранее мать Абрамовой певица Алсу заявила, что участники шоу оказались втянуты в некие "игры", и выразила надежду, что все "хорошо закончится". Она уточнила, что решение об участии в повторном финале ее дочь будет принимать самостоятельно.

Источник: Лента.ру

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