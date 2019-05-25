Назначен заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества
Им стала Малика Нуримова.
Нуримова Малика назначена на должность заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИОР РК.
Малика Нуримова в 2008 году окончила Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева по специальности "Международные отношения".
В 2010 году окончила Евразийский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция".
С 2008 по 2010 год – эксперт Департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК.
С 2010 по 2011 год – эксперт Департамента финансов и организационно-правовой работы Министерства культуры РК.
С 2011 по 2016 год – эксперт, консультант Пресс-службы Президента Республики Казахстан.
С 2016 по 2019 год – главный эксперт Комитета информации, помощник Министра информации и коммуникаций, помощник Министра информации и общественного развития РК.
С 22 мая 2019 года назначена Заместителем председателя комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.
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