ВКО: для более десяти тысяч выпускников прозвенел последний звонок

В этом году претендентами на знак "Алтын белгі" являются 658 ребят, а 380 получат аттестат о среднем общем образовании особого образца.

25 мая во всех 655 школах региона для 184 670 учеников прошли торжественные линейки, знаменующее окончание 2018-2019 учебного года, для 8490 выпускников 11 класса был последним звонком, сообщает Zakon.kz.

Этот день ребята ждали с нетерпением. Позади остались яркие школьные будни, а впереди открывается новый жизненный этап, появляются новые возможности и горизонты.

В этом году претендентами на знак "Алтын белгі" являются 658 ребят, а 380 получат аттестат о среднем общем образовании особого образца. Заместитель акима ВКО Асем Нусупова посетила Таврическую среднюю школу Уланского района и поздравила выпускников со знаменательным днем.

- Мы верим в вас, потому что вы - наше будущее. В школе вы обучились всем основополагающим знаниям. Теперь мы ждем вас в региональных вузах и колледжах, где у каждого есть возможность поступить на бесплатное обучение. Акимат области выделяет более 7200 мест для желающих продолжить учебу в системе технического и профессионального образования, 400 грантов для желающих поступить в высшие учебные заведения, помимо которых есть еще и республиканские. Все зависит только от вас. Но я думаю, что вам все по плечу. Желаю вам успехов, счастья, здоровья, - сказала Асем Нусупова.

Как отметил директор Таврической школы Мухамедсапа Мухитов, из 17 выпускников, 10 выбрали рабочие профессии, и будут обучаться в колледжах Восточного Казахстана, семеро выпускников будут сдавать Единое национальное тестирование и поступать в университеты региона. Необходимо отметить, с 2016 года отток выпускников сократился в три раза с 1800 детей до 636, в 2019 планируют поступать в зарубежные вузы 520 детей. Отметим, что больше 5 тысяч учеников планируют поступать в колледжи области, а по предварительным данным набора в 1 класс в 2019-2020 учебном году в школы области поступят порядка 21 000 обучающихся.

В ходе мероприятия гости посетили кабинет "Рухани жанғыру", где учащиеся 9 классов Адема Асыгатова и Ақмарал Кенжебек рассказали о "Семи гранях Великой степи". Асем Нусупова отметила, что интерьер школы отражает все основополагающие принципы государственной программы "Рухани жанғыру". Здесь дети могут ознакомиться с культурой и историей Восточного Казахстана и отрадно, что на стендах имена таких выдающихся современных археологов - исследователей, как Зейнолла Самашев.

В ходе мероприятия заместитель акима ВКО посетила библиотеку школы, где ей были презентованы электронные книги со штрих-кодом и электронная карта сакральных мест Восточного Казахстана.

Стоит отметить, что в IT-классе, который соответствует всем современным требованиям, работают сертифицированные учителя. Асем Нусупова посоветовала продолжать работу и сохранить все в таком же виде для будущих поколений.

Гости мероприятия также отметили, содержательную работу школьного историко-краеведческого музея, который в 2018 г занял в областном конкурсе "Самый лучший музей школы" - 1 место, а в республиканском конкурсе "Самый лучший музей школы" - 3 место. Ученики-экскурсоводы Анастасия Марамыгина (7 класс) и Айым Дүйсембекова (10 класс) в интерактивной форме рассказали об истории создания музея, о его достижениях, бесценных экспонатах, которые были собраны учителями и учениками.

В конце праздничного события гости посетили теплицу, где учащиеся выращивают овощи для школьной столовой.

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