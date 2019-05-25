Казахстанки завоевали две медали на международном турнире по борьбе в Италии
В зачете спортсменок - серебро.
Фото : olympic.kz25 мая 2019, 15:44
В Сассари (Италия) завершился международный турнир по женской борьбе Sassari City MAtteoPellicone Memorial. Двум казахстанским спортсменкам удалось завоевать серебряные медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На вторую ступень пьедестала поднялась Айна Темиртасова. Она успешно выступила в весовой категории до 65 килограммов.
Также серебряным призером соревнований стала и Жамила Бакбергенова. Она выступила в финале в весовой категории до 72 килограммов.
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