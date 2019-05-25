Памятник первому министру обороны поставили в Алматы

Памятник Нурмагамбетову открыли в Военном институте Сухопутных войск.

Министр обороны РК генерал-майор Ермекбаев принял участие в торжественном открытии памятника Героя Советского союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В мероприятии приняли также участие ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил Казахстана, командование и личный состав алматинского гарнизона, заместитель акима города Алматы, депутаты парламента Республики Казахстан, родственники и сослуживцы легендарного генерала армии, курсанты военных вузов, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты военных кафедр, а также приглашенные гости.

В этом году 25 мая Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы первому министру обороны независимого Казахстана генералу армии Сагадату Нурмагамбетову исполнилось бы 95 лет.

Сагадат Кожахметович - человек, который всецело посвятил себя служению Родине. Под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева он заложил фундамент современных вооруженных сил Казахстана. Возглавлял армию в непростое для страны время, и внес неоценимый вклад в ее становление и развитие. Его высокий авторитет помог сохранению военного потенциала и укреплению воинской дисциплины среди личного состава.

- Сагадат Кожахметович был, есть и останется на все времена первым министром обороны. Он первый в истории государства был удостоен звания «Халық қаһарманы». Ему первому в истории вооруженных сил независимого Казахстана присвоено самое высокое воинское звание генерал армии. Нами проводится работа по увековечиванию памяти генерала армии Нурмагамбетова. Его именем названы улицы во многих городах страны. Посвященные ему мемориалы созданы в городах Нур-Султане, Таразе, ПГТ Гвардейском, а также на его родине в Акколе. Этот мемориал будет вдохновлять будущих офицеров на новые достижения в военном деле. Легендарная личность генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова будет всегда служить примером для всех поколений казахстанских воинов, - отметил в своем выступлении глава военного ведомства.

В свою очередь со словами благодарности выступили внук Сагадата Кожахметовича Саук и сослуживец, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Алматинской области, член Ассамблеи народа Казахстана, военный писатель, полковник в отставке Леонид Гирш.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!