В Караганде перевернулся батут, умер ребенок

Еще двое детей оказались в больнице в различными травмами.

25 мая в Центральном парке Караганды в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.

В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте.

Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

Назначены необходимые экспертизы. Изымается документация по эксплуатацию данного объекта.

По уточненной информации от КЧС МВД РК, погиб ребенок 2007 года рождения, двое детей 2004 и 2012 годов рождения госпитализированы в больницу с различными переломами.

Разрешение на установление надувных аттракционов на улицах, в парках выдает акиматы. На территориях ТРЦ и торговых центров батуты устанавливаются на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами.

Накануне, 24 мая, аналогичный инцидент произошел в Жанаозене.

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