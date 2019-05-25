Чемпионка мира и призеры Универсиады: Казахстан назвал состав сборной по могулу

Казахстанская команда является одной из лучших в мире в этом виде спорта.

Стал известен состав сборной Казахстана по фристайлу-могулу на новый сезон 2019/20, передает Zakon.kz.

Прекрасную половину в сборной представят 4 спортсменки: чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2018 в этом виде спорта Юлия Галышева, а также Аялым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко.

В мужскую команду вошли призер Универсиад Павел Колмаков, обладатель малой серебряной медали Кубка мира-2017/18 и победитель Универсиад Дмитрий Рейхерд, а также Сергей Романов, Александр Геберт, Олег Цинн, Константин Горлачев и Дмитрий Шварев.

Главный тренер сборной Елена Круглыхина, старший тренер Дмитрий Бармашов, тренер-консультант В.Борисов, тренер по акробате А.Заманбеков, тренер А.Банников, массажист команды О.Крюкова.

Могул — дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах. Казахстанская команда является одной из лучших в мире в этом виде спорта. На счету наших соотечественников победы на этапах Кубка мира, а также на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 2 и 3 марта в Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак впервые в истории страны состоялся финал Кубка мира по фристайлу-могулу. Этап в первый соревновательный день в индивидуальном могуле выиграла Юлия Галышева, во второй день соревнования по параллельному могулу были отменены из-за испортившейся погоды.

Альберт Ахметов

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