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Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

Медведева пошутила, что подземные толчки произошли из-за ее проката.

Фото : instagram25 мая 2019, 19:33

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, где проходит шоу. Очаг залегал на глубине около 40 километров.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая также участвует в Fantasy on Ice, пошутила, что толчки произошли из-за ее проката.

— Да это просто я откаталась, — говорит Медведева на записи, которая опубликована в ее аккаунте в "Инстаграме".

Помимо Плющенко и Медведевой в этом году на шоу выступают олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Источник: Лайф


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