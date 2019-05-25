КазНУ 85 лет: известные казахстанские юристы об альма-матер

Среди выпускников юрфака многие занимают высокие государственные должности.

Как мы уже сообщали, сегодня в Алматы отметили 85-летие КазНУ им. аль-Фараби. Из стен этого вуза вышло много известных юристов, среди них – собеседники Zakon.kz, которые поделились своими впечатлениями о юбилейном празднике родной альма-матер.

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева: Нам нужны были не оценки, нам нужны были знания

Фото kaznu.kz

- В 1990-м году начал функционировать Верховный совет 13 созыва, в 91-м это стал Верховный совет РК. в 1992-м впервые 60 депутатов из 360 работали на постоянной освобожденной основе. Молодое независимое государство... Кадров практически нет... И тогда по поручению и при поддержке нашего Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в Верховном совете была сформирована группа для получения второго высшего образования в экспериментальном пилотном режиме. И эта группа обучалась и этот первый эксперимент проводил КазНУ имени аль-Фараби.

Мы приезжали три раза в неделю, учились вечером с шести до девяти. Учились на вечернем заочном отделении юридического факультета. Нам некоторые говорили, зачем вам приезжать, вам, мол, итак поставят оценки, вы же депутаты. А нам не нужно было «поставят». Нам нужен был не только диплом, нам нужна была теория права, нужны были знания, за которыми мы и пришли сюда и которые мы здесь получили. И как вы видите, этот эксперимент был успешным, второе высшее образование в Казахстане потом уже прижилось.

Хочу пожелать, чтобы все начинания КазНУ, так же, как и все благие начинания нашего любимого города Алматы - колыбели нашей независимости, образовательного, культурного, финансового центра – были успешными. Пусть КазНУ всегда гордится своими выпускниками, а мы гордимся нашей альма-матер. Пусть расширяются ряды меценатов нашего родного вуза.

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- Я окончил юридический факультет КазНУ в 1985 году. Мы поступили в 80-м и как раз примерно в то время юристы переехали в новое здание в КазГУграде. С тех прошло почти сорок лет и мы сейчас видим, как все изменилось, преобразилось с того момента. В студгородке стало красиво, весело, хорошо, деревья выросли, все, как говорится, обжито. Ну а главное, для студентов созданы все условия. Здесь и учебные корпуса, и библиотеки, и столовые, и поликлиника и все остальное для развития и занятия спортом. Прекрасно!

На юрфаке у нас были особые замечательные преподаватели, легендарные профессора, ученые правоведы, имена которых известны не только в Казахстане, но и далеко за рубежом. Это Султан Сартаев, ныне покойные Салык Зиманов, Гайрат Сапаргалиев и многие-многие другие. У нас был очень сильный, мощный профессорско-преподавательский состав и как мы окончили университет, они стали потихоньку уходить на заслуженный отдых. Это действительно были корифеи Права, которые заложили основу сегодняшнего юрфака. Выпускники сегодняшнего юрфака востребованы, они работают во всех правоохранительных органах, судах, адвокатуре. Многие из них стали известными юристами, докторами, кандидатами юридических наук.

И это хорошо, что мы сегодня встретились и вместе отмечаем такой замечательный праздник – 85-летие нашей альма-матер, нашего легендарного вуза. Между прочим, наш университет он во всем мире узнаваемый, входит в числе лучших 250 вузов мира, так что нам есть чем гордиться.

Профессор кафедры таможенного, финансового и экологического права юрфака КазНУ Есиль Рахметов: Многие выпускники юрфака занимают высокие государственные должности

- Я выпускник 1982 года, учился на юрфаке. Тогда наш университет назывался КазГУ имени Сергея Мироновича Кирова, сейчас – КазНУ имени аль-Фараби. В этом университет я работаю с 2000 года. Был деканом юрфака, заведующим кафедрой таможенного, финансового права и на сегодняшний день являюсь профессором кафедры таможенного, финансового и экологического права.

У нас стало традицией каждый год 25 мая проводить встречу выпускников. Встреча проходит в нашей альма-матер, выпускники разных лет приезжают со всего Казахстана. То, что встреча наша проходит в конце учебного года - не случайно. Как раз в это время заканчивается учебный год, и приезжают старшие выпускники на встречу и это символизирует преемственность поколений юристов.

Мы гордимся своим университетом, этот университет выпустил целую плеяду замечательных юристов-ученых, правоведов. Многие выпускники юрфака КазНУ занимают высокие политические, государственные должности, работают первыми руководителями правоохранительных органов. Многие работают в коммерческих структурах, в банковской системе. Среди наших выпускников есть депутаты Парламента, сотрудники Аппарата Президента РК, Министерства юстиции, судьи, прокуроры и так далее. Поэтому мы каждый год ждем этого дня, чтобы встретиться со своими однокурсниками, друзьями, коллегами, которые сейчас живут и работают в разных уголках нашей страны. И с радостью и с волнением приходим, хотя прошло уже почти 40 лет. Наши встречи дают нам дополнительный стимул к тому, чтобы мы больше созидали, больше приносили пользы для нашего государства. Это блестяще организованное мероприятие и в этом большую помощь оказывает Ассоциация выпускников КазНУ, которой руководит известный юрист, выпускник нашего юридического факультета Кайрат Абдразакович Мами. Он был председателем Верховного суда, Генеральным прокурором, председателем Сената Парламента, а сейчас является председателем Конституционного совета РК. Вот такие у нас выпускники!

Торгын Нурсеитова

Фото Асем Тунгушбаевой

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