Объявлены призеры Каннского фестиваля

"Золотую пальмовую ветвь" получил южнокорейский фильм "Паразиты".

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Приз вручила французская актриса Катрин Денев.

Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Гран-при фестиваля удостоился фильм "Атлантика" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил Сильвестр Сталлоне.

Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".

Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас, снявшийся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.

Награду за лучший сценарий присудили картине "Портрет девушки в огне" француженки Селин Скьямма.

Режиссер Василис Кикатос получил "Золотую пальмовую ветвь" в секции короткометражного кино за фильм "Пространство между нами и небом".

"Золотую камеру" за лучший дебютный фильм вручили режиссеру Цезарю Диасу, снявшему картину "Наши матери".

Специального приза жюри удостоились две картины, ими стали "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.

Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

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