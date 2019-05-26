Елеусинов выиграл седьмой бой в профи в США

Поединок в полусреднем весе завершился победой Елеусинова единогласным решением судей.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (6-0, 3 КО) принял участие в вечере бокса в Оксон Хилле (штат Мэриленд, США), сообщает Sports.kz.

Он провел бой с чилийцем Луисом Норамбуэной (3-1-1, 0 КО) в развлекательном комплексе MGM National Harbor. Этот поединок в полусреднем весе завершился победой Елеусинова единогласным решением судей.

Таким образом, теперь Данияр одержал семь побед в профи и при этом по-прежнему не знает поражений, а Норамбуэна проиграл во второй раз в карьере. Добавим, что изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Мигель Самудио (43-12-1, 27 КО), однако Спортивная комиссия штата Мэриленд не допустила его к участию.

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