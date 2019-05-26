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Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

В ближайших планах французского путешественника вплавь пересечь пролив Ла-Манш.

Фото : lenta.ru26 мая 2019, 09:21

Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, рассказал, что надо делать для того, чтобы оставаться в хорошей форме: любить женщин, заниматься спортом и не обращать внимания на возраст, передает РИА Новости.

Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра. Путешественник начал свое плавание в декабре 2018 года от маленького острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов. За 127 дней он достиг вод Карибского моря.

- Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все, - отметил Савен, говоря о том, как поддерживать себя в хорошей форме.

Он также добавил, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.

- И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия - ред.) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст - это просто цифры. Главное - это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни, - добавил путешественник.

Пока же в ближайших планах французского путешественника вплавь пересечь пролив Ла-Манш.


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