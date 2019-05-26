Хотели нарастить мышцы. Четверо подростков впали в кому в Акмолинской области

В больницу их доставляли несколько бригад скорой помощи.

Четверо несовершеннолетних оказались в отделении реанимации Ерейментауской райбольницы Акмолинской области. Выяснилось, что на ночь выпили по 15 таблеток финлепсина. Так они решили нарастить мышцы, передает Sputnik Казахстан.

В райбольницу подростки стали поступать один за другим с трех часов утра. Им по 16, 14 и 13 лет. Все они живут в поселке Олжабай батыра.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, дети поступили в тяжелом состоянии, с интоксикацией, судорогами и неврологическими симптомами. Уровень сознания – сопор-кома.

- Выяснилось, что с помощью препарата финлепсин подростки надеялись нарастить мышцы. Каждый из них выпил по 15 таблеток, - сообщили в облздраве.

Лекарство мальчишкам дал один из поступивших в больницу. К слову, он состоит на диспансерном учете с диагнозом "эпилепсия".

В настоящее время подростки остаются в отделении реанимации и интенсивной терапии. Один из ребят приходит в себя.

- В медучреждение республиканской санавиацией вылетел врач-токсиколог, также из многопрофильной больницы №2 города Нур-Султана направлен реаниматолог, - дополнили в управлении.

Препарат финлепсин применяется при эпилепсии, в том числе при сильных припадках, которые сопровождаются психомоторными реакциями. Отсюда понятно, как лекарство оказалось у одного из мальчиков. Передозировка чревата нарушением работы сердца и почек, кроветворной системы, дыхания. Эффект наращивания мышц врачам не известен.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!