Две цели, семь задач. Почему Токаев начал решение наболевших вопросов в сфере труда и занятости

Токаев четко и решительно настроил правительство и акимов на более активную и продуманную работу.

Стратегическая цель - превращение Казахстана в современную индустриальную державу - требует новых подходов к решению проблем рынка труда. Только это позволит обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экономики республики, которая, кстати, входит в число 50 самых конкурентоспособных экономик мира.

Ответ на вызовы современности и решение существующих проблем в сфере труда и занятости стали одним из основных направлений деятельности президента. На днях Касым-Жомарт Токаев сформулировал основные цели и задачи государственной политики в сфере занятости. Главное — обеспечить людей достойной работой и справедливой платой за труд. А для этого необходимо вывести на новый уровень подготовку профессиональных кадров, реализовать программу по созданию постоянных, а не временных рабочих мест, решить вопросы трудоустройства молодежи и инвалидов, обеспечить гендерное равноправие в вопросах оплаты труда и, наконец, реализовать принципы трудовой мобильности населения.

Строго говоря, Токаев четко и решительно настроил правительство и акимов на более активную и продуманную работу. Его слова "нужны такие инструменты, которые удобны не чиновникам, а людям" — не просто лозунг, но принцип.

Проблема подготовки кадров для промышленности стоит остро. Казахстан будет решать ее с учетом опыта зарубежных стран. Первые проекты, в частности, в сфере IT, с участием специалистов из Германии, Южной Кореи, Китая и России уже реализованы и продолжают свою работу. Будет продлена практика использования модульных программ краткосрочного обучения по востребованным профессиям. Получат еще большее распространение модульные образовательные программы в подготовке кадров в профтехобучении (ТиПО) по международным стандартам WorldSkills, которых уже разработано порядка 150. Молодежь получит возможность не просто получать профессию, а набор профессиональных компетенций, позволяющий найти себя на рынке труда. Профориентация и целевая подготовка специалистов будут проходить в рамках единой цепочки "школа-колледж-вуз-предприятие" - в этом солидарны и бизнес-сообщество, и власть, которая в ближайшем будущем намерена обновить материальную базу 180 колледжей и 20 вузов.

Другая проблема, пути решения которой уже намечены руководством страны, это создание качественных постоянных рабочих мест. Особенно в них нуждаются IT, сфера услуг, туризма, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Токаев явно понимает необходимость оперативных действий в перспективных отраслях, находящихся на подъеме. По итогам 2018 года сектор машиностроения обрабатывающей промышленности вырос на 14,4%. Он всячески поддерживает и инициативы в аграрном секторе, в том числе совместные. Например, проекты казахстанско-венгерского фонда прямых инвестиций в Актюбинской области. Все это позволит сократить уровень безработицы (официально в РК сегодня насчитывается около 0,5 млн безработных, уровень безработицы по областям колеблется от 5 до 5,8%).

Наступит коренной перелом и для людей, работающих в современном формате - фрилансеров, аутстафферов. Первые шаги уже сделаны — еще в начале января 2019 года в Казахстане внесли поправки в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые зaконодательные акты РК по вопросам зaнятости населения" от 27 декабря 2018 года. Согласно этим поправкам, фрилансеры, совмещающие работу, освобождаются от уплаты пенсионных взносов. Кроме того, физические лица, выполняющие работы и услуги по договорам ГПХ, вправе участвовать в накопительной пенсионной системе. Ожидаются и иные позитивные изменения.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделяет молодежи, продолжив те самым свою политику времен премьерства. "Наша молодежь - движущая сила прогресса. Задача всех государственных органов - создавать условия для успешной самореализации молодых людей", — уверен он.

Не случайно он неожиданно появился на Форуме казаxстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство — социальный лифт молодежи" в Костанае, где объявил о дальнейшем развитии Программы развития молодежных бизнес-инициатив "Жас кәсіпкер" по поддержке стартапов в ключевых секторах экономики. В РК начато введение специальных программ по трудоустройству молодых людей без трудового опыта. А 300 самых перспективных молодых людей войдут в перечень лиц, которым будет предоставлена работа на всех ступенях государственной службы.

Работой будут обеспечены все жители Казахстана независимо от их физического состояния. Именно проблема занятости лиц с ОВЗ стала одним из приоритетов в деятельности президента. Пилотно она уже решается в столице Казахстана. В ближайшее время работодателям в целях трудоустройства инвалидов и создания специальных рабочих мест будут выдаваться субсидии в размере 280 000 тенге. На эти средства создается специальное рабочее место для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.

Еще 1,2 млрд тенге будет выделено "в рамках третьего направления "Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов" для обеспечения переезда населения из трудоизбыточных южных регионов в северные. Кроме того, министерство труда и социальной занятости населения намерено проводить ярмарки вакансий в регионах выбытия с участием работодателей северных регионов. Всего же планировалось переселить 59 тысяч семей из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом, оказав им помощь в приобретении жилья и трудоустройстве.

Особое внимание будет уделено трудовым правам женщин. Проводимые уже 14 лет в РК программы и проекты благоприятно повлияли на уровень гендерного равенства в стране. Женщин стало в разы больше в органах государственной власти, на постах руководителей компаний. В ближайшее время будет продолжена поддержка женского бизнеса через государственные программы "Дорожная карта занятости 2020", "Дорожная карта бизнеса 2020", а также различные программы международных финансовых институтов (ЕБРР, АБР) и Фонда развития предпринимательства "Даму".

В чем главный "плюс" инициатив и шагов руководства Казахстана в сфере занятости, озвученных и реализуемых в последнее время? Токаев делает главное: сводит в единую, взаимоподдерживающую систему все возможные меры по развитию рынка труда и обеспечения каждого жителя РК достойной работой. Они ориентированы на перспективу, а следовательно, за ними последуют и другие системные меры на благо народа Казахстана.

Михаил Тимофеев

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