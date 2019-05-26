Ущерб от сброса грязной воды в Каспий оценили в 1,7 млн тенге

Было установлено, что эта часть водоканала использовалась для отвода грунтовых, ливневых и других вод, поступающих из села Атамекен

В отношении ТОО "ЮраНа" возбуждено административное дело. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Часть водоканала, где произошел слив грязной воды в объеме 17 970 кубических метров, находилась на земельном участке ТОО "ЮраНа".

В отношении компании была проведена внеплановая проверка.

- Было установлено, что эта часть водоканала использовалась для отвода грунтовых, ливневых и других вод, поступающих из села Атамекен. В результате разрушения земельной перемычки (засора), построенной в разделительной части водоканала между ТОО "МАЭК-Казатомпром" и ТОО "ЮраНа", накопленная в канале вода была сброшена в море, - рассказали в департаменте экологии.

Анализ проб воды показал превышение нормативов концентрации вредных веществ, таких как фосфат, марганец, никель и медь.

- Компания нарушила экологическое законодательство, из-за сброса вод в канал без предварительной очистки в отношении организации было возбуждено административное дело по статье 324 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 1 737 199 тенге, - пояснили в департаменте экологии.

Hанее экологи взяли пробу воды из водосбросного канала у "Солдатского пляжа" в Актау. Ситуацию с водосбросом возле "Солдатского пляжа" прокомментировали в "МАЭК-Казатомпром".

Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в Каспий.

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