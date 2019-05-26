Промежуточный отчет о выборах в Казахстане опубликовали в ОБСЕ

В целом отчет можно назвать позитивным.

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами опубликовала промежуточный отчет за досрочными президентскими выборами в Казахстане, которые должны состояться 9 июня, передает Zakon.kz.

19 марта Нурсултан Назарбаев, Первый Президент Казахстана с 1991 года, подал в отставку. В соответствии с Конституцией, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял полномочия президента. 9 апреля Токаев объявил о проведении 9 июня досрочных президентских выборов.

В отчете наблюдатели напоминают, что президент в Казахстане избирается на пятилетний срок абсолютным большинством голосов. Организацию выборов осуществляют ЦИК, 232 территориальные избирательные комиссии (ТИК), 9970 участковые избирательные комиссии (УИК).

Всего зарегистрировано порядка 11,9 млн избирателей. Списки избирателей публикуются и могут корректироваться, начиная с 25 мая. Избиратели, которые могут представить подтверждение своего постоянного проживания на территории избирательного участка, могут быть включены в список в день выборов.

ЦИК сообщила Миссии о принимаемых мерах для повышения точности списков избирателей, в том числе путем сверок и усовершенствованной электронной интеграции с государственной базой данных о физических лицах.

Всего зарегистрировано семь кандидатов. Один кандидат не сдал языковой тест, одна кандидатура была снята.

На данный момент избирательная кампания малозаметна и ограничивается агитационными плакатами и рекламными щитами, сообщили представители ОБСЕ. Проведение избирательной кампании строго регулируется, и кандидаты могут проводить публичные собрания или мероприятия только с разрешения местных органов власти, заявка на получение которого должна быть подана за 10 дней до планируемого мероприятия.

В целом, отчет Миссии по наблюдению за выборами можно назвать позитивным.

Страны-участницы ОБСЕ направят 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов, включая голосование, подсчет голосов и подведение итогов.

МНВ БДИПЧ начала свою работу в г. Нур-Султане 8 мая. Глава Миссии встретилась с Министром иностранных дел, Председателем ЦИК, кандидатами и представителями политических партий и постоянно работающих в стране международных организаций. МНВ БДИПЧ также установила контакты с представителями СМИ, организаций гражданского общества, судебных и правоохранительных органов и другими заинтересованными сторонами избирательного процесса. Парламентская ассамблея ОБСЕ объявила о намерении направить делегацию наблюдателей для наблюдения в день выборов.

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