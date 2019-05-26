В Актау ликвидирован крупный канал поставки наркотиков

При обыске квартиры в Актау у мужчин было изъято более 94 килограммов марихуаны, расфасованной в 339 целлофановых свертках.

Около 100 килограммов марихуаны обнаружили полицейские при обыске в одной из квартир в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

По информации полиции, преступная группировка в составе трех жителей региона реализовала наркотики на территории нашей области, которые поставлялись по налаженному каналу из южных областей страны.

При обыске квартиры в Актау у мужчин было изъято более 94 килограммов марихуаны, расфасованной в 339 целлофановых свертках.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Мужчины сознались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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