В Актау вынесли приговор браконьерам из Азербайджана

преступная группировка пересекла территориальные воды Каспийского моря и занималась незаконным отловом краснокнижной рыбы.

Обвиняемые в незаконном пересечении границы и вылове рыбы на Каспийском море граждане Азербайджана выплатят штраф более 4 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба Каракиянского районного суда, передает Zakon.kz со ссылкой на “Ладу".

По материалам дела, преступная группировка пересекла территориальные воды Каспийского моря и занималась незаконным отловом краснокнижной рыбы.

Приговором суда четверо иностранцев признаны виновными по части 4 статьи 335 и части 1 статьи 392 УК РК. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей или лишением сроком на пять лет.

Статья 392 часть 1 УК РК - Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка.

Статья 335 часть 4 УК РК - Незаконная добыча рыб осетровых пород преступной группой.

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