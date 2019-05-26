Семья попала в страшную аварию на трассе Алматинской области

Женщина, находившаяся за рулем, скончалась, ее дочь и муж в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 26 мая, в Алматинской области в результате ДТП скончалась женщина, еще двое госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на 95 километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск. По Капчагайской трассе из Уштобе ехали две машины - родственники возвращались в город с празднования юбилея. В одной из машин, Lexus RX 300, за рулем находилась женщина. По словам родственников из второй машины, в какой-то момент, по не выясненным пока причинам, машину из крайнего левого ряда резко понесло вправо, где она выехала на обочину и врезалась в сигнальный столбик.

После удара автомобиль опрокинулся и начал кувыркаться по обочине, скатываясь в кювет. Машину прокрутило более 100 метров. Она приземлилась на крышу.

Родня пострадавших из второй машины вернулась к месту происшествия и неподалеку от трассы обнаружила одну из пассажирок, девочку 2001 года рождения, которую выбросило из автомобиля.

В Lexus находилась семья: муж, жена и их дочь. Сидевшая за рулем женщина 1974 года рождения скончалась на месте. Ее муж и дочь в больнице Капшагая в тяжелом состоянии.

На месте работают дознаватели. Обстоятельства и детали ДТП предстоит выяснить полиции.

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