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Сестер-близнецов спасли врачи после страшной аварии в Алматинской области

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:19 Фото: pexels
Врачи Конаева спасли жизни пострадавших в ДТП сестер Алтынай и Толганай. Бригада врачей городской многопрофильной больницы доставила женщин с серьезными травмами в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, пострадавшие доставлены в Балхашскую центральную районную больницу села Баканас в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия с сочетанными политравмами.

"На помощь тяжелым пациенткам в поселок немедленно выехали врачи городской многопрофильной больницы города Конаев. Бригаде удалось стабилизировать состояние пациенток в условиях реанимационного отделения. Через три дня женщин перевезли в Конаев в отделение травматологии и нейрохирургии местной больницы. Там же врачи провели операции. Каждая длилась около семи часов".Министерство здравоохранения РК
Сестер-близнецов спасли врачи после страшной аварии , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:19

Врачи: Евгений Ким, Данияр Жиренбаев, Карина Удербаева.Фото: Минздрав РК

Специалисты диагностировали у пациенток сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рваную рану волосистой части головы, а также закрытую травму грудной клетки, переломы грудного позвонка, лопатки, крестца, обеих бедренных костей.

"В спасении женщин сыграла работа как врачей-травматологов, так и реанимационно-анестезиологической службы медицинского учреждения. Медики кропотливо выхаживали женщин на начальном этапе и в послеоперационный период", – рассказал директор городской многопрофильной больницы Конаева Айман Ракишева.

Сестры восстанавливаются. Хотя с момента поступления сложных пациенток прошло всего две недели, все опасения врачей позади. Лечение женщин в условиях отделения реанимации, а также травматологии и нейрохирургии городской многопрофильной больницы Конаева, проведено в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

27 октября 2024 года в социальных сетях появилось видео спасения ребенка из речки. Пользователи Казнета прозвали мужчину героем и предложили подарить ему квартиру.

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