"Астана" выиграла второй этап на "Джиро д'Италия"

Победу принес Дарио Катальдо.

Итальянский гонщик "Астаны" Дарио Катальдо стал победителем 15-го этапа супермногодневки "Джиро д'Италия", передает Vesti.kz.

Дистанцию в 232 километра Катальдо проехал за пять часов, 48 минут и 15 секунд. Со временем победителя финишировал Маттиа Каттанео из Androni Giocattoli, а на 11 секунд отстал британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott.

Седьмое место на этапе занял капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес - колумбиец уступил Катальдо 36 секунд.

34-летний Катальдо выступает за "Астану" с 2015 года. Он в третий раз выиграл этап на гонках Гранд-тура: в 2012 году ему покорился этап на "Джиро", а в 2013-м - на "Вуэльте".

В генеральной классификации по-прежнему лидирует эквадорец Ричард Карапас из Movistar - 64 часа и 24 минуты. Вторым идет словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+47 секунд), а третьим - итальянец Винченцо Нибали из Bahrain Merida (+1:47 минуты). На десятой позиции остался Лопес (+5:55).

Ранее на седьмом этапе "Джиро" победил испанец Пельо Бильбао из "Астаны".

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