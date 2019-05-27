Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Жэнь Чжэнфэй назвал американскую компанию своим учителем и отметил, что без нее не было бы мобильного интернета.

Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй, передает ТАСС.

- Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест, - заверил он. Apple - это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, чтобы помочь показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира, - пояснил Жэнь Чжэнфэй.

Он назвал американскую компанию своим учителем.

- Он на наших глазах продвигается вперед. Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю, - обещал глава китайской компании.

Латать дыры

Жэнь Чжэнфэй признал, что действия США приводят к сокращению отрыва Huawei от конкурентов в области технологий стандарта связи 5G.

- Определенно, мы замедляемся, если в крыльях нашего самолета много дыр. Если мы летим медленно, а другие быстро, то они быстро нас нагонят. Однако мы будем продолжать устранять эти дыры и, когда их не останется, снова полетим быстро, - образно пояснил руководитель Huawei.

Генеральному директору Huawei был задан вопрос, как долго его предприятие способно продержаться в условиях сокращения поставок комплектующих и программного обеспечения со стороны других компаний, список которых под нажимом США быстро растет.

- США управляют своими компаниями. Но США не являются мировым жандармом и не могут управлять всем миром. Остальная часть мира самостоятельно решит, будет ли сотрудничать с нами, руководствуясь собственными бизнес-интересами, - ответил Жэнь Чжэнфэй. Он сравнил отказ поставлять его компании комплектующие с еще одним отверстием, замедляющим самолет, но не прекращающим его полет.

О чипах и твитах Трампа

- Мы закупаем половину чипов в США, другую половину производим сами. Если Соединенные Штаты наложат на нас дополнительные ограничения, то мы сократим закупку чипов у США и будем использовать больше своих. Если у американских компаний будет разрешение на продажу нам чипов, то мы будем продолжать закупать их, - отметил глава компании.

- США никогда не закупали товары у нас. Даже если США захотят закупать у нас товары в будущем, я могу и не продавать их им. Необходимости проводить переговоры нет, я буду игнорировать Трампа. С кем тогда ему вести переговоры, если я не стану отвечать на его звонки, - предупредил Жэнь Чжэнфэй.

Он заверил, что не давал номер своего телефона президенту США Дональду Трампу, и назвал его твиты "противоречивыми и смехотворными".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права. Как указывается в заявлении компании, из-за этого решения США "будут отставать в развертывании сети 5G".

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