"Вам нет дела до Украины". Коломойский призвал США и ЕС списать внешний долг

Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал США и Евросоюз списать Украине внешний долг, передает Lenta.ru.

По мнению Коломойского, западные партнеры должны полностью списать стране долги в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией.

- Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание, - сказал бизнесмен, обращаясь к США и ЕС.

Ранее Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Он считает, что страна должна последовать примеру Греции или Аргентины, которые реструктурировали долги и у них "все в порядке".

Коломойский отметил, что украинцы хотят отдохнуть от реформ, проводимых в соответствии с условиями программы по предоставлению Киеву финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ). Financial Times подчеркивает, что подобные комментарии могут вызвать тревогу у западных партнеров Украины. Также в издании напомнили, что Зеленский пообещал придерживаться условий предоставления финансовой помощи МВФ.

В декабре прошлого года Киев и МВФ договорились о сотрудничестве по программе stand-by объемом около 3,9 миллиарда долларов; в предыдущие годы также выполнялись еще несколько программ. Согласно плану погашения государственных долгов, в 2019-м Украине, как сообщал Минфин страны, предстоят пиковые выплаты по госдолгу - в общей сложности более 17,3 миллиарда долларов.

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