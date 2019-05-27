Не удивлюсь, если Головкин и "Канело" проведут и четвертый бой - Леффлер

Промоутер назвал и других потенциальных соперников GGG.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), в интервью FightHype.com поделился мнением по поводу противостояния между казахстанцем и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО), сообщают Vesti.kz.

Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Леффлера, их противостояние может получить продолжение в виде четвертого боя, хотя стороны еще не договорились о третьем. При этом команда Головкина не раз давала понять, что трилогия с "Канело" является их приоритетом.

Также промоутер добавил, что в настоящее время средний дивизион представлен талантливыми боксерами и все они могут стать потенциальными соперниками Головкина в будущем.

- Средний дивизион в настоящий момент наполнен топовыми боксерами, - считает Леффлер. - В их число стоит включить Дэнни Джейкобса, потому что двумя единственными бойцами, которые могут его победить, я считаю Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Поэтому в нашем списке находится Дэнни Джейкобс, там же Деметриус Андраде и Джермалл Чарло. Никогда нельзя знать наверняка, возможно Джарретт Херд может подняться выше, в средний вес. Я думаю, в будущем будет устроено множество великих боев в среднем весе, в особенности - если состоится третий бой между Головкиным и Альваресом. Они настолько равны по силам, что я не удивлюсь, если будет организован и четвертый поединок, - сказал Леффлер.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе - до 164 фунтов - и станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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