Какая опасность ждет Украину в случае дефолта

Депутат прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского.

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сообщает РИА Новости.

Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.

- МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор - шарлатан, - сказал Рабинович.

Он выразил мнение, что с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь пострадают рядовые граждане.

- Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар. - прим.), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом - да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля? - заключил он.

Также, по словам парламентария, Киев сократил поставки металлургической промышленности на 7,5 процента и на 18 процентов - химической. Он подчеркнул, что эти цифры катастрофичны для украинской экономики, которая лишается отраслей, которые могли бы стать "локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед".

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

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