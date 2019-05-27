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"KazakhExport" подписал Соглашение о сотрудничестве с ЕАБР

Одним из направлений сотрудничества является установление лимитов по проектам Сторон, связанных со страхованием рисков экспортеров казахстанских товаров, работ и услуг.

Фото : KazakhExport27 мая 2019, 09:32

Евразийский банк развития и АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" в Москве подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия экспорту, направленное на расширение возможностей по увеличению объемов экспорта казахстанских товаров, работ и услуг в рамках Евразийского экономического союза и за его пределами, передает Zakon.kz.

По информации "KazakhExport", взаимодействие сторон будет осуществляться по следующим основным направлениям: предоставление экспортерам казахстанских товаров, работ и услуг информации о финансовых инструментах по страхованию их рисков; взаимное предоставление консультативного содействия при решении вопросов, возникающих в процессе страхования рисков экспортеров казахстанских товаров, работ и услуг.

Также одним из направлений сотрудничества является установление лимитов по проектам Сторон, связанных со страхованием рисков экспортеров казахстанских товаров, работ и услуг. При этом предварительный расчетный лимит ЕАБР для участия в финансировании экспортеров со страховой защитой, предоставляемой KazakhExport, составляет около 100 млн долларов США.

В рамках Соглашения ЕАБР принимает участие в совместных мероприятиях, организованных с целью развития страхования рисков экспортеров казахстанских товаров, работ и услуг в рамках ЕАЭС и за его пределами.


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