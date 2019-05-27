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Алматинским детям подарят встречу с театральным искусством под открытым небом

На исторической сцене пройдет спектакль "Тряпичная кукла".

Фото : pixabay.com27 мая 2019, 09:35

ТЮЗ имени Н.Сац совместно с акиматом Алматы в день защиты детей 1 июня проводит благотворительную акцию "Театр детям Казахстана", передает Zakon.kz.

Юные зрители смогут посетить концерт под открытым небом и премьеру спектакля "Тряпичная кукла", много радости, улыбок, незабываемых встреч и непередаваемых эмоций.

На театральной площади выступят лучшие ученики детской музыкальной школы №5 имени Мукана Тулебаева, оркестр "Атамура", ансамбль домбристов "Мурагер", ансамбль флейтистов и хор мальчиков "Искер". Ведущие артисты театра, игроки национальной сборной по водному поло и воспитанники юношеской академии ФК "Кайрат" встретятся со зрителями.

После масштабного флешмоба со всеми зрителями и участниками концерта на исторической сцене пройдет спектакль "Тряпичная кукла" по мотивам пьесы американского драматурга У. Гибсона. Это музыкальная трогательная сказка о маленькой девочке Марселле и ее невероятных приключениях в мире чудес и волшебства. Театр уже подготовил красивые декорации и усиленно репетирует, оттачивая последние штрихи.

На мероприятие в честь дня защиты детей приглашены юные зрители из приюта "Право на любовь", дети-инвалиды Help today, курируемые фондом "Асыл бала", а также дети фондов "Арди", "Кенес", слабовидящие дети, дети-колясочники.

Помощь в организации праздника театру оказали республиканское движение "Жас Улан" и фонд "Асыл бала".


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