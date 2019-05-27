Гидроэлектростанция Самрук-Энерго превысила плановую выработку электроэнергии

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО "Самрук-Энерго" на текущий момент составил 11,1 млрд кВтч.

Более 350 млн кВтч с начала 2019 года составила выработка электрической энергии на Мойнакской ГЭС, что составило 113 % от плана.

По данным специалистов станции, водность реки Шарын, на которой стоит ГЭС, с начала 2019 года ниже прошлого года, но при этом объем притока за 4 месяца на 10 % больше среднемноголетнего значения. При этом, несмотря, на то, что среднегодовой расход реки небольшой, порядка 30 м3/с, удачная компоновка сооружений гидроузла, использование естественного изгиба русла и перепада высот порядка 500 м, а также наличие узкой межгорной котловины и небольшого водохранилища-контррегулятора позволяют ГЭС генерировать до 300 МВт, покрывая при этом пиковые значения суточного графика нагрузки Южной зоны энергосистемы Казахстана.

С 2012 года, со времени ввода в эксплуатацию, Мойнакская гидроэлектростанция, которая входит в состав электроэнергетического холдинга "Самрук-Энерго", выработала более 6,5 млрд кВтч электроэнергии.

Сегодня в "Самрук-Энерго" рассматривается проект переброски части стока р. Кенсу – левого притока р. Шарын, впадающего сейчас ниже водозаборного узла ГЭС в Бестюбинское водохранилище, откуда вода подается по напорному тоннелю к гидротурбинам. В случае реализации проекта предполагается увеличение выработки ГЭС и снижение зависимости энергообъекта от маловодных периодов.

Согласно Анализу рынка электроэнергии и угля Казахстана, подготовленного департаментом "Развитие рынка" электроэнергетического холдинга "Самрук-Энерго", объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО "Самрук-Энерго" на текущий момент составил 11,1 млрд кВтч.

В целом по данным Системного оператора электростанциями РК на 27.05.2019 г. было выработано 42,8 млрд кВтч электрической энергии, что составляет 101% от показателей аналогичного периода 2018 года.

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